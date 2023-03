Zum Inhalt dieser Ausgabe | Eisenbahner weisen Richtung Großbritannien: Abstimmung bei Gewerkschaft RMT über zehn bis 15 Prozent Lohnerhöhung Dieter Reinisch Die britische Eisenbahnergewerkschaft RMT lässt bis zum 20. März darüber abstimmen, wie es mit den Arbeitskämpfen der Eisenbahner weitergeht. Infrastrukturbetreiber Network Rail hat ein neues Lohnangebot vorgelegt. Es ist hoch, liegt aber nicht für jeden einzelnen oberhalb der Inflationsrate – eine Forderung, die RMT in den vergangenen Monaten immer wieder unterstrichen hat. Das Votum gilt als richtungsweisend für weitere Verhandlungen der Eisenbahner und anderer Bediensteter im öffentlichen Verkehr. Für den Abstimmungszeitraum geplante Arbeitsniederlegungen wurden von RMT abgesagt. Bei den Bahnlinien wird allerdings weitergekämpft: Ab dem 16. März streiken die Beschäftigten von 14 Linien. Auch die Mitglieder der Lokführergewerkschaft ASLEF halten an ihren Streikplänen fest. Am kommenden Mittwoch, dem 15. März, werden die Mitarbeiter der Londoner U-Bahn ihre Arbeit n...

Artikel-Länge: 2727 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen