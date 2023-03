Zum Inhalt dieser Ausgabe | Fahrkarte nur nach Schufa-Check Bei geringer Bonität sinkt die Chance auf ein »Deutschland-Ticket«. Verband fordert 19-Euro-Fahrschein Susanne Knütter Die Bundesregierung verkauft das »Deutschland-Ticket« gern als Fortsetzung des Neun-Euro-Tickets von letztem Jahr. Der Unterschied: es ist 40 Euro teurer. Insofern werden insbesondere diejenigen bezuschusst, die bereits Besitzer einer Monatsfahrkarte für den ÖPNV sind. Anfang März haben die Bundesländer zudem noch einmal bekräftigt, dass es eine jährliche Preisprüfung geben soll. Von steigenden Kosten für die Verbraucher ist also auszugehen. Das 49-Euro-Ticket, das ab Mai bundesweit zu Fahrten im Öffentlichen Nahverkehr berechtigt, wurde im Gesetzentwurf nicht von ungefähr »Deutschland-Ticket« genannt. Der nächste Unterschied zum Vorgänger: Die Fahrkarte gibt es nicht am Automaten, sondern nur digital und im Abonnement. Auch das benachteiligt arme Leute. Menschen, die Monat für Monat rechnen müssen, ob sie 49 Euro für Mobilität übrig haben, kann ein Abo abschrecken. Menschen mit Schulden werden möglicherweise von vornherein ausgeschlossen. Auf das Problem...

