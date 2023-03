Mit voller Härte

Nordrhein-Westfalen ist Abschiebemeister in Deutschland. Etwa jeder vierte im vergangenen Jahr Abgeschobene lebte zuvor in dem Bundesland. Die Zahl der Abschiebungen aus NRW ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 200 auf 3.118 gestiegen – bundesweit erfolgte ein Anstieg um etwa 1.000 auf knapp 13.000 Personen. Auf Platz zwei und drei landen Bayern mit mehr als 2.000 und Baden-Württemberg mit 1.650 Abschiebungen. Das geht aus einer in dieser Woche von der Linke-Abgeordneten Clara Bünger veröffentlichten Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage hervor.

In NRW als bevölkerungsreichstem Bundesland leben gemäß dem Verteilungsplan, dem Königsberger Schlüssel, die meisten Flüchtlinge und Geduldeten. Bezeichnend: Als zum zweiten Halbjahr 2022 der Koalitionspartner in der CDU-geführten Landesregierung von FDP auf Bündnis 90/Die Gr...