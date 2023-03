Krieg aus Prestigegründen

Seit dem Bestehen der NATO ist Großbritannien innerhalb des westlichen Kriegsbündnisses die unbestrittene Nummer zwei. Das ist sowohl auf politischer als auch auf militärischer Ebene der Fall. Der in dieser Woche veröffentlichte Bericht des britischen Verteidigungsausschusses gibt klar darüber Aufschluss. Deutlich wird auch das Ausmaß, in dem durch den Westen geführte Kriege in den vergangenen Jahrzehnten in der Zahl zugenommen haben. So werden die seit 1945 gemeinsam mit den USA geführten Militäreinsätze im Detail aufgeführt. Außer bei der »Berliner Luftbrücke« 1948 handelt es sich ausschließlich um Kriege gegen andere Länder. Seit 1990 befindet sich Großbritannien ununterbrochen gemeinsam mit den USA im Krieg. Die Liste der attackierten Länder umfasst den Irak, Bosnien, Kosovo, Afghanistan, Libyen, Syrien und andere.

Diese Waffenbrüderschaft ist dem britischen Staat nicht zuletzt aus Prestigegründen wichtig. Der Bericht des Verteidigungsaussch...