Raketen auf Infrastruktur

Russland hat in der Nacht zum Donnerstag neue schwerwiegende Raketenangriffe auf Ziele in der Ukraine durchgeführt. Dabei wurde die Energieversorgung von Charkiw für mehrere Stunden unterbrochen, in Kiew hatten 40 Prozent der Einwohner stundenlang weder Strom noch Wasser oder Fernwärme. Das russische Verteidigungsministerium sprach von einer Vergeltungsaktion für den »Terrorangriff ukrainischer Saboteure auf zwei Dörfer im grenznahen russischen Gebiet Brjansk Anfang des Monats. Dessen Sprecher General Igor Konaschenkow behauptete, auch eine Reihe von Versorgungs- und Reparatureinrichtungen der ukrainischen Streitkräfte seien getroffen worden. Kiew berichtete dagegen von mindestens zehn getöteten...