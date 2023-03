Es trifft alle

Als Auswärtsfan ist man es gewohnt, »Versuchskarnickel« (René Lau) zu sein. Einschränkungen von Freiheitsrechten durch Betretungsverbote, aggressives Verhalten der Staatskräfte etc. sind ein ständiger Unsicherheitsfaktor. Das Experimentierfeld Fußball ist ein Feld der staatlichen Brutalität.

Das bekommen gerade mal wieder die Fans des SC Freiburg wie die der Frankfurter Eintracht zu spüren: Beiden Vereinen wurden Auswärtskontingente für ihre Europapokalspiele gegen Juventus Turin bzw. SSC Neapel gestrichen. Eine Frechheit, die viel Wut auslöste. So garantierte der Heimverein Juventus Turin den Freiburger Fans zunächst, dass sie bei Erwerb einer Turiner Vereinsmitgliedschaft ein Ticket für das Auswärtsspiel ergattern könnten und dieses nicht storniert werde. Eine Woche später? Gab Juventus Turin am Montag bekannt, dass all diese Tickets storniert werden. Und in Neapel? Da wurde am selben Tag mitgeteilt, dass das italienische Innenministerium dem SSC Nea...