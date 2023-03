Ausstand bei der BBC

In der kommenden Woche wird bei der britischen BBC gegen die Kürzungen bei Lokalsendern in England gestreikt. Nachdem in einer Mitgliederbefragung Ende Januar von der BBC-Belegschaft ein Streikmandat ausgestellt wurde, soll ab dem 15. März an unterschiedlichen Tagen die Arbeit niedergelegt werden, kündigte die Journalistengewerkschaft National Union of Journalists (NUJ) vergangene Woche an. Anstatt über einen längeren Zeitraum zu streiken, will die NUJ auf punktuelle Streiks an ereignisreichen Tagen setzen, um so die Wirkung zu erhöhen.

Der erste Streik am 15. März ist ab 11 Uhr geplant. Zu der Zeit wird im britischen Unterhaus in London die Sitzung beginnen, in der Finanzminister Jeremy Hunt sein Budget vorstellen wird. An diesem »Budget Day«, wie er in Großbritannien genannt wird, haben auch andere Gewerkschaften Arbeitsniederlegungen angekündigt. So werden die Beamten, die Lehrer sowie Ärzte und Bedienstete des Gesundheitswesens NHS streiken. Weitere A...