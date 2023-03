Kuba

Eine Insel im Wandel

Eine Momentaufnahme fern scheinender Tage: Als diese Dokumentation produziert wurde, stand beim US-Imperialismus in dessen Obama-Arä gerade an, Kuba durch Annäherung zur Aufgabe zu verleiten. Die Wirtschaftsblockade blieb zwar, wurde aber gelockert. Kuba brachte das ökonomischen Wiederaufschwung, aber auch neue alte Klassenwidersprüche. Mit der Trump-Regierung machten die USA ein Rollback, und Obamas Parteikollege Joseph Biden führt die scharfe Sanktionspolitik fort, Pandemie hin oder her. D 2016.

3sat, 14.45 Uhr

South Park

Schwule Verschwörung

Kaum pulten sich Männer mal das Schwarze unter den Fingernägeln weg und stutzten sich die Nasenhaare, galten sie Anno dazumal schon als »metrosexuell«. Den Trend aber, dass sich Heterokerle wie das allerletzte Klischee über Schwule geben, finden Beaut...