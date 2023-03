Wilde und Zivilisierte

“Kolonialismus hierzulande«, so hatten die beiden Historiker Ulrich van der Heyden und Joachim Zeller ihr Buch überschrieben. Die 2008 erschienene »Spurensuche in Deutschland« begriff Kolonialismus nicht mehr als etwas, das sich auf fernen Kontinenten abgespielt hat, sondern mit Kolonialwarenläden, Museumssammlungen oder verklärt-revisionistischen Romanen immer auch mitten unter uns war und ist.

Seit diesem frühen Buch hat sich die historische Forschung zum deutschen Kolonialismus zunehmend nach Deutschland und in die Kolonialmetropole Berlin vorgearbeitet. So haben erst im vergangenen Jahr Oumar Diallo und Joachim Zeller mit »Berlin – Eine postkoloniale Metropole« einen Stadtführer vorgelegt, der sich ganz auf koloniale Erinnerungsorte in der Hauptstadt konzentriert. Nun zeigen die Leiterin des »FHXB Friedrichshain-Kreuzberg-Museums«, Natalie Bayer, und der Autor und Migrationsforscher Mark Terkessidis, dass es noch näher geht. Im jüngst erschienenen »Di...