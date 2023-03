Adjutant im Technikduell

Die Zukunftstechnologien sind längst ein globaler Kampfplatz, auf dem auch die BRD allmählich ihre Position zu finden scheint. Auf dem Feld der Telekommunikation wie auch in der Frage der Energieversorgung bedient die Regierung gegenwärtig Interessen der USA. Denn auch hierzulande wird in der technologischen Konkurrenz mit China die Gangart verschärft, wie ein Schreiben des Innenministeriums an die Betreiber der Telekommunikationsnetze in der BRD deutlich macht.

Darin, so berichtete dpa, der das Schreiben am Dienstag vorlag, befürchtet das Ministerium eine Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch von den chinesischen Technologiekonzernen Huawei und ZTE bereits im deutschen Netz verbaute Komponenten. Das R...