Macrons »schwarzer Dienstag«

Mehr als drei Millionen Menschen protestierten unter grauem Himmel und bei eisiger Kälte auf Frankreichs Straßen; öffentliche Transportmittel wie die Eisenbahn oder Flugzeuge blieben ohne Personal, keine Müllabfuhr räumte den Dreck weg, Raffinerien und andere Chemiewerke schlossen ihre Tore, leere Schulen warteten vergeblich auf Schüler und Lehrer. Am sechsten großen Tag des Widerstands gegen seine »Rentenreform« erlebte der rechte Staatschef Emmanuel Macron den von allen Gewerkschaften angekündigten »schwarzen Dienstag«. Das Land »stand still«, die Franzosen marschierten. Sie bevölkerten mehr als 500 Kundgebungen, Hunderttausende standen auf gegen eine Handvoll Minister im Kabinett der Regierungschefin Élisabeth Borne und eine Regierungspartei, die in der Nationalversammlung vor der bürgerlichen Rechten in die Knie gehen muss, wenn sie – wie von Macron hoch und heilig versprochen – das Rentenprojekt des Chefs tatsächlich »demokratisch« durchsetzen will.

