Nepals Premier soll sich bekennen

In Nepal hat sich die politische Lage vor der Präsidentschaftswahl an diesem Donnerstag noch einmal zugespitzt. Im Rennen um die weitgehend repräsentative Position stehen sich Ram Chandra Paudel, Vorsitzender des Nepali Congress (NC), und Subas Nembang, stellvertretender Vorsitzender der Kommunistischen Partei Nepals – Vereinigte Marxisten-Leninisten (CPN-UML) gegenüber. Premierminister Pushpa Kamal Dahal alias Prachanda, Chef der Kommunistischen Partei Nepals – Maoistisches Zentrum (CPN-MC), wollte zunächst »im nationalen Konsens« erst Nembang für die Nachfolge der scheidenden Staatschefin Bidya Devi Bhandari (ebenfalls UML) unterstützen, sprach sich dann aber für Paudel aus. Diese Entscheidung hatte Streit in der seit der Parlamentswahl im vergangenen November regierenden Koalition ausgelöst – Ende Februar verließen die CPN-UML und zwei kleinere Partner die Regierungsmannschaft.

Dahal muss sich neben der Tatsache, dass er sich an der Spitze der regieren...