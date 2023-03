Sorge um Gemeinnützigkeit

Die Strategie des Staates, unliebsamen Organisationen und Vereinen mit dem Entzug der Gemeinnützigkeit zu drohen, trägt offenbar Früchte. Eine neue Studie der »Zivilgesellschaft in Zahlen« (Zivi Z) hat ergeben, dass fünf Prozent der befragten Akteure Angst haben, sich politisch zu engagieren, weil sie damit ihren steuerrechtlich relevanten Status der Gemeinnützigkeit verlieren könnten. Zur sogenannten »organisierten Zivilgesellschaft« zählt der auch von mehreren Bundesministerien geförderte Thinktank mehr als 615.000 eingetragenen Vereine, aber ebenso Stiftungen, gemeinnützige GmbH und Genossenschaften. In einer gemeinsamen Mitteilung machte ein Bündnis von 14 Organisationen am Dienstag auf die Studie aufmerksam, darunter das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC Deutschland, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), die Naturfreunde, Foodwatch und Campact.

Fünf Prozent klingt erst einmal n...