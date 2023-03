Bau auf, bau ab

Zwei Gewinner der Misere im Einzelhandel lassen sich klar ausmachen: Amazon und Immobilienkonzerne. Der Onlinehändler profitiert von der – in Coronazeiten noch verstärkten – Neigung vieler Menschen, sich Waren nach Hause liefern zu lassen. Die Immobilienwirtschaft hat wiederum seit langem darauf hingearbeitet, Innenstädte zur Dauerbaustelle umzugestalten. So schaffte es ein Unternehmen wie die österreichische Signa-Holding von René Benko, sich Grundstücke in allerbester Lage anzueignen – etwa die der Warenhäuser von Karstadt und Galeria Kaufhof am Berliner Kurfürstendamm und am Alexanderplatz. Dort hat die örtliche Politik längst den Boden für Abriss und Neubau bereitet. Statt Warenhäusern für alle gibt es an denselben Stellen bald noble Eigentumswohnungen und schicke Büros für wenige.

Dabei hat der Niedergang der Warenhäuser viel früher eingesetzt: In den neunziger Jahren wurden sie systematisch in vielen Medien schlechtgemacht. Obwohl Ka...