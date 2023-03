Fútbol Champagne

Einen wunderschönen guten Morgen! Es gibt Fußballteams, die man nie vergessen wird. Das Brasilien von Tele Santana (WM 1982 und 1986), die Niederlande (WM 1978) und der HSV unter Ernst Happel (1981–1987) gehören ganz sicher dazu.

Ein Team, das in Argentinien noch immer bewundert wird, ist die Meistermannschaft des Club Atlético Huracán von 1973, die das Torneo Metropolitano mit exquisitem, beinahe poetischem Fußball gewann. Unter ihren Stars waren Miguel Ángel Brindisi, Carlos Babington und René Houseman. Das Campeonato begann am 4. März, und gleich am 1. Spieltag kam es zum Superclásico zwischen ­River Plate und Boca Juniors. Doch Huracán, der »Globo«, stahl den Schwergewichten astrein die Show. Denn im heimischen Parque Patricios mähte der Globo die Argentinos Juniors mit 6:1 nieder. Ein absolutes Spektakel und der Startschuss zu einer der besten Saisons aller Zeiten. Strippenzieher des Teams war kein Geringerer als César Luis Menotti.

Huracán war Emoti...