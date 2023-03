Polizeischikane nach AfD-Outing

Lautstark drangen die Beamten um kurz nach 18 Uhr in die Räumlichkeiten ein: An der Razzia gegen Augsburger Antifaschisten waren am Mittwoch vergangener Woche etwa 20 bis 30 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei zusammen mit denen von Staatsanwaltschaft und Staatsschutz beteiligt. Sie stürmten das Plenum des »Offenen Antifaschistischen Treffens« (OAT) im Hans-Beimler-Zentrum (HBZ). Der Autor dieser Zeilen war als Zeuge für den Hans-Beimler-Verein, der die Räumlichkeiten betreibt, vor Ort und bei der Durchsuchung anwesend, nachdem der laufende Polizeieinsatz bekannt wurde.

Die Anwesenden wurden festgesetzt und ihre Personalien festgestellt. Mobiltelefone seien zur Beweissicherung abgenommen worden, berichteten Zeugen gegenüber junge Welt. Anwesende minderjährige Personen hatten somit auch keine Möglichkeit, ihre Eltern zu kontaktieren. Von den Räumlichkeiten wurden Filmaufnahmen erstellt. Mehrere Polizeifahrzeuge blockierten die umliegenden Straßen, und B...