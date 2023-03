Kuba auf eigene Faust

Andrea Grießmann geht auf Entdeckungsreise und findet All-inclusive-Angebote im Badeort Varadero, Oldtimer in Havanna, Karibikgefühl auf der Insel Cayo Jutías, unverfälscht kubanisches Leben in der ­Kutschenstadt Cárdenas und im Tal von Viñales sowie Tanz in Trinidad. Und: Auf einer Tabakfarm raucht sie ihre erste Zigarre. Wäre wohl jeder gern dabei.

3sat, 17.00 Uhr

LNG: Zu viel, zu teuer, schlecht fürs Klima

Wer kein Gas mehr aus Russland haben will, der kauft diesen Dreck. Robert Habeck hat da keine Skrupel. Der Preis für den LNG-Notstopfen ist hoch, die Gelder fehlen für Investitionen in die Klimawende. Die Autoren Steffen Mayer und...