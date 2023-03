Als Cäsar das Image erfand

Mary Beard, emeritierte Professorin für Alte Geschichte der Universität Cambridge, beschäftigt sich in ihrem zuletzt auf Deutsch erschienenen Buch »Zwölf Cäsaren« mit dem Image der frühen römischen Kaiser der julisch-claudischen und der flavischen Dynastie. »Image« meint hier sowohl die konkrete bildliche Darstellung als solche als auch im übertragenen Sinne das Bild, das von den Kaisern, aber auch von manchen ihrer Verwandten, einschließlich der Ehefrauen und Mütter, bis heute vorherrscht.

Wie also sieht das Gesicht der Macht aus? Warum sind Herrscher und Politiker von der Renaissance bis in die Gegenwart von der Darstellung der ersten Cäsaren so fasziniert, dass sie deren Bildnisse sammelten, Repliken und Fälschungen herstellen ließen oder wie der englische König Heinrich VIII. selbst Darstellungen in Auftrag gaben?

Am Anfang steht die Frage, wie, wa­rum und in welchem Kontext die Imperatoren zu ihren Lebzeiten überhaupt dargestellt worden sind. So sind...