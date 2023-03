Schmitt, Lubosch

Das Wunschkind von Dramaturg Walter Schmitt und Schauspielerin Elfriede Florin sollte die Vornamen beider vereinen: Wal-friede! Die Familie wohnte in Berlin-Neukölln, war links eingestellt, und Walfriede Schmitt ging zu den Jungen Pionieren, womit sie in Neukölln nicht gut ankam. Die Mutter spielte seit 1950 am Theater der Freundschaft im Osten, der Vater engagierte sich im Westen im »Volksbefragungsausschuss gegen Remilitarisierung«. Beschimpfungen und Arbeitslosigkeit waren die Folge, so dass die Familie zu Wallys Freude 1953 in die Hauptstadt der DDR umzog. Als Kind hatte sie kurz neben ihrer Mutter auf der Bühne gestanden, trotzdem war sie noch unsicher und probierte sich erst an der Sinologie, ehe sie doch in Berlin Schauspiel studierte. Erste Engagements hatte sie in Parchim, Halle und Meiningen, bevor sie 1972 in Berlin verpflichtet wurde. Die Volksbühne sollte für mehr als 20 Jahre ihr künstlerisches Zuhause werden.

Etwa zur...