30 Prozent Schutzgebiet

Naturschutzorganisationen haben die Einigung der UN-Mitgliedstaaten auf ein internationales Abkommen zum Schutz der Meere grundsätzlich positiv bewertet. Greenpeace beispielsweise nannte den Beschluss einen »historischen Erfolg«, und der WWF begrüßte in einer Mitteilung vom Montag, dass es jetzt »endlich (…) auch den Artenschutz in der Hohen See« gebe.

Die UN-Mitgliedstaaten hatten seit mehr als 15 Jahren um eine Übereinkunft zum Schutz der Biodiversität in der Hohen See gerungen. Am Samstag abend (Ortszeit) hat man sich nun in New York auf ein solches Abkommen geeinigt, das unter anderem die Grundlage für die Ausweisung großer Schutzgebiete auf hoher See schafft. Als Hochsee oder Hohe See werden rund 60 Prozent der Weltmeere bezeichnet, die nicht unter die ausschließliche Wirtschaftszone eines Staates fallen, da sie weiter als 370 Kilometer von der nächsten Küste entfernt sind. Derzeit wird nur etwa ein Prozent der Hochsee durch internationale Abkommen g...