Einschläge am Denkmal

Das Verhältnis der polnischen Öffentlichkeit zu sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche ähnelt der in der Bibel erzählten Geschichte von Abrahams Neffen Lot, der »sündigen Städte« Sodom und Gomorrha und der Suche nach zehn Gerechten, um derentwillen die Städte vom göttlichen Zorn verschont bleiben mögen. Dass es massenhaft Gewalt an Kindern und – hiervon zu unterscheiden – sexuelle Übergriffe von Hierarchen gegenüber Klerikern niedrigeren Ranges gab und mutmaßlich immer noch gibt, und dass diverse Bischöfe versucht haben, diese Fälle zu vertuschen, ist inzwischen allgemeiner Wissensstand. Doch ein prominenter Geistlicher soll davon nichts geahnt haben: Karol Wojtyla, von 1958 bis 1978 erst Weihbischof und schließlich Erzbischof der Diözese Krakow.

Diese Hoffnung kann das katholische Polen jetzt begraben. Was unabhängig voneinander der niederländische Polen-Korrespondent Ekke Overbeek und der TV-Autor Marcin Gutowski recherchiert haben, kann man a...