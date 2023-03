Ampel schiebt ab

Abschiebungen von Flüchtlingen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, sowie von anderen als ausreisepflichtig eingestuften Menschen ohne deutschen Pass haben unter der Ampelregierung deutlich zugenommen. So wurden 2022 mit rund 13.000 Personen etwa 1.000 mehr abgeschoben als im Jahr davor. Zudem erfolgten weitere 5.149 sogenannte Rückführungen an den Landesgrenzen – ein Anstieg um 66,5 Prozent. Diese Zahl nannte die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke zu »Abschiebungen und Ausreisen 2022«. Auf den vorderen Plätzen der Zielstaaten lagen demnach Georgien mit 908, Albanien mit 846, Nordmazedonien mit 807 und Serbien mit 778 dorthin abgeschobenen Personen, heißt es in der jW vorliegenden Antwort.

Überdurchschnittlich stark angestiegen ist mit 515 (gegenüber 361 Personen im Jahr 2021) die Zahl der Abschiebungen in die Türkei. Gerade hier scheinen Behörden weder Kosten noch Mühen zu scheuen, um aus ihrer Sicht unerwünschte Perso...