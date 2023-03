Für den Arbeitsmarkt

Im Nordwesten der hiesigen fußballerischen Drittklassigkeit war die Zündschnur in den Vorstandsetagen am Wochenende offenbar besonders kurz. Resultat: Sowohl beim SV Meppen als auch beim VfL Oldenburg musste nach dem 25. Spieltag der Trainer gehen. Ausschlaggebend war in beiden Fällen jeweils eine 2:3-Heimpleite, die es am Sonnabend gesetzt hatte und dafür sorgte, dass beide Vereine nun einträchtig das Tabellenende zieren.

In Oldenburg erwischte es Dario Fossi, der den Klub im letzten Jahr überhaupt erst in die dritte Liga geführt hatte. »Wir haben jetzt seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen und sehen es als unsere Pflicht an, nichts unversucht zu lassen, um die Klasse zu halten«, begründete Sebastian Schachten, der Sportliche Leiter des VfB, den Schritt nach dem 2:3 gegen den MSV Duisburg. Während bei dem 41jährige...