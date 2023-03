Zum Inhalt dieser Ausgabe | Verwaltungs- anstatt Lehrerstellen Brandenburg will freie Arbeitsplätze mit Assistenten besetzen. Kürzungen vor allem bei Förderunterricht Bernd Müller Lehrermangel ist ein Problem, das die Landesregierung von Brandenburg nicht gern zugibt. Noch im Januar hatte das Bildungsministerium (MBJS) im Potsdam gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) behauptet, es gäbe keinen Mangel. Inzwischen gibt man zu, dass in diesem Jahr eventuell nicht alle Stellen besetzt werden können. Aus Sicht der Lehrergewerkschaft GEW klingt die Verlautbarung des MBJS wie Hohn. GEW-Landeschef Günther Fuchs erklärte letzte Woche, dass die Erklärung aus dem Ministerium »von Unkenntnis und Ignoranz der realen Situation an den Schulen« zeuge. Bereits seit Jahren könnten viele freie Stellen nur noch mit Seiteneinsteigern besetzt werden. Ihr Anteil bei den Einstellungen liege zum Teil bei über 40 Prozent. Und die bittere Wahrheit sei nun, dass nicht einmal mehr genügend Menschen für den Seiteneinstieg gewonnen werden könnten. Ist der Lehrermangel bereits groß, so dürfte er künftig noch gravierender werden. In den nächsten Jahren...

Artikel-Länge: 3839 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen