Ringen um die Grünen-Wähler

Kaum stand am Sonntag abend im Frankfurter Römer das Wahlergebnis fest, begannen die beiden Sieger schon wieder den Wahlkampf. Uwe Becker (CDU) mit 34,5 Prozent und Mike Josef (SPD) mit 24 Prozent liegen bei der Wahl des Oberbürgermeisters (OB) in Frankfurt am Main auf den ersten Plätzen. Wer das nächste Stadtoberhaupt der fünftgrößten Stadt Deutschlands wird, entscheidet sich am 26. März in der Stichwahl.

Die große Verliererin des Abends ist die Kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Manuela Rottmann. Die derzeitige Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium erreichte nur 21,3 Prozent und schöpfte damit das Wählerpotential der Grünen nicht aus. Diese waren bei der Kommunalwahl 2021 noch mit 24,6 Prozent stärkste Partei geworden und führen im Rathaus eine Regierungskoalition mit SPD, FDP und der neoliberalen Gruppierung Volt an.

Offenbar war die frühere Frankfurter Umweltdezernentin (2006 bis 2012) Rottmann vielen Menschen in der Stadt keine präs...