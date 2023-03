Hauptsache kostengünstig

Kaum hatte die »Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung« ihre vierte Stellungnahme zur Reform der Notfall- und Akutversorgung in Deutschland vorgelegt, trat auch schon Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an die Öffentlichkeit, um sein nächstes Reformvorhaben anzukündigen. Den Anlass für den Reformeifer verkündete der Minister in Form einer Patientenschelte: »Heute ist es so, dass bis zur Hälfte derjenigen, die die Notaufnahme aufsuchen, selber angeben, dass sie kein richtiger Notfall sind«, so Lauterbach laut Süddeutscher Zeitung (SZ, 13.2.23). »Viele Patientinnen und Patienten könnten etwa durch die Bereitschaftsdienste der niedergelassenen Ärzte versorgt werden.«

Unterschiede verwischen

Zwar werden die Hilfesuchenden, die sich an die Notaufnahme wenden, sicherlich einen Grund haben, warum sie um ärztlichen Rat nachsuchten. Doch für den zuständigen Minister ist eben ärztlicher Beistand nicht gleich ärzt...