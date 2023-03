Voll ins Hirn

Kleines Quiz für die Opfer zahlenfixierter Geschichtslehrer: »333, bei Issos Keilerei« lass ich weg, das kennt jeder. 1099? Richtig, Canossa. 1066??? Wow, right, the Battle of Hastings. Allerdings fand die Schlacht des siegreichen William the Conqueror gar nicht dort, sondern in Battle (wo sonst) statt. Egal, im hübschen, hügeligen Hastings gibt es neben einem sehr skurrilen Bed and Breakfast eine bemerkenswerte Band, die mir vielleicht nie aufgefallen wäre, hätte ihr Heimatort nicht Sentimentales getriggert.

So richtig was fürs Gefühl ist die Musik von Kid Kapichi aber eher nicht. Okay, Definitionssache, mit Ärger und Wut im Bauch fühlt man sich willkommen. »New England«, der Opener auf dem neuen (und zweiten) Album mit dem sarkastischen Titel, »Das wäre Ihr Preis gewesen«, legt gleich so rebellisch los, dass sich Depressionen hinten anstellen müssen. Gemeinsam mit den Jungs von Bob Vylan (Kandidaten für den Geile-Namen-Award) wird es ziemlich laut und t...