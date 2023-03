Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ältere besonders benachteiligt Studie: »Rentenreform« in Frankreich würde Erwerbslosigkeit bei über 55jährigen drastisch erhöhen Raphaël Schmeller Die geplante »Rentenreform« in Frankreich könnte »Kollateralschäden« verursachen, über die bisher kaum gesprochen wurde. Am Freitag hat die Zeitung Le Monde über eine Studie des Verbands Unédic berichtet, das die Erwerbslosenversicherung für den französischen Staat verwaltet. Demnach könnte die von Präsident Emmanuel Macron gewollte Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre dazu führen, die Erwerbslosigkeit bei älteren Menschen drastisch zu steigern. Konkret hat sich der Unédic mit den Auswirkungen des Rentengesetzes vom November 2010 befasst, mit dem der damalige Präsident Nicolas Sarkozy das Renteneintrittsalter von 60 auf 62 Jahre angehoben hatte. Dieses Gesetz führte dazu, wie die Studie nun zeigt, dass zwischen Mitte 2010 und Mitte 2022 die Zahl der Bezieher von Erwerbslosengeld, die mindestens 60 Jahre alt waren, um 100.000 angestiegen ist. Die Zahl der Erwerbslosen ab 55 Jahren, die auf sta...

