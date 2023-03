PR-Aktion des Tages: Scholz in Washington

Er hätte auch anrufen können. Aber dann wäre das Gespräch zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joseph Biden am Freitag (Ortszeit) ohne PR-Effekt geblieben. Und darum geht es schließlich, erst recht in Kriegszeiten – die ehrlicherweise für die USA immer herrschen. So also konnten die beiden sich für Fotos im Oval Office herausputzen.

Schon der Umstand, dass Scholz ausnahmsweise mal nicht mit einem Tross von Hofberichterstattern und einer Auslese interessierter Kapitalvertreter im Schlepptau rübermachte, heizte die Gerüchteküche bürgerlicher Meinungsmacher an. Die konnten um so mehr ...