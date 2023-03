Zum Inhalt dieser Ausgabe | Sicherheit dereguliert Mumia Abu-Jamal Ein Güterzug rast durch die kühle Winterluft, seine Räder drehen sich auf eisernen Schienen, bis aus Funken Flammen werden, und im Bruchteil eines Augenblicks wird eine Ortschaft im Westen Ohios zum jüngsten Schauplatz einer von der Eisenbahn ausgelösten Chemiekata­strophe. Denn einige der Waggons enthielten Vinylchlorid, das sich entzündete und dunkle Giftwolken in den frühen Morgenhimmel stieß. Die betroffene US-Kleinstadt namens East Palestine verzeichnete danach einen weiteren Ausbruch – einen von panischer Angst und himmelschreiender Wut. Wie konnte es zu einer solchen Katastrophe kommen? Eine Möglichkeit ist, dass Politiker, die es ihren Wählern recht machen wollen, die Steuern senken. Klar, was dann passiert: Deregulierung – dabei kommt es stets zur allseits beliebten Senkung staatlic...

Artikel-Länge: 2882 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen