Pleiteschirm für P & C

Die Modehändler durchlaufen schwierige Zeiten, immer mehr von ihnen kämpfen in der Bundesrepublik ums wirtschaftliche Überleben. Ausdruck fand dieser Trend nun durch das Unternehmen Peek & Cloppenburg Düsseldorf (P & C), das aufgrund des schwierigen Marktumfeldes Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen musste. Am Freitag stellte die Geschäftsführung den entsprechenden Antrag.

Während alle Modehäuser ohne Einschränkungen geöffnet bleiben sollen, wird beim Personal gekürzt. Wie viele Stellen gestrichen werden, wurde noch nicht bekanntgegeben. Seitens des Unternehmens hieß es lediglich, dass »ein nicht unwesentlicher Personalabbau in der Verwaltung inklusive der Führungsebenen« notwendig sein werde. Das Manager-Magazin (Freitag) will allerdings von Insidern erfahren haben, dass etwa 30 Prozent der rund 800 Stellen in der Düsseldorfer Zentrale entfallen sollen. Bislang arbeiten rund 6.800 Menschen für den Modehändler.

Die wirtschaftliche Schieflage ...