Schlagstock und Polizeikessel

Bereits vor Beginn war es zu einem Streit in der Stadt gekommen: Am Wochenende hat im badischen Offenburg der Landesparteitag der baden-württembergischen AfD stattgefunden. Mehrere hundert Mitglieder waren angereist. Offenburgs Bürgermeister Marco Steffens (CDU) war kritisiert worden, weil die Stadt nicht zu verhindern versucht hat, dass die AfD die städtische Messehalle anmietete. In einer Erklärung sprach er von einer »verabscheuenswerten« Position, ohne allerdings den Namen der Partei einmal zu erwähnen.

Am Sonnabend vormittag versammelten sich mehrere hundert Menschen auf dem Marktplatz. Nachdem die davor gestartete Demonstration antifaschistischer Gruppen ebenfalls dort angekommen war, wuchs die Zahl der Demonstrantinnen und Demonstranten auf über 1.200 Menschen an. In einer gemeinsamen Demonstration, bei der der Block antifaschistischer Gruppen mit fast 500 Menschen ein deutliches Zeichen setzte, ging es vor die Halle. Bereits bei der kurzen Demo ve...