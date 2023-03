Die schönste Blume der Allmende

Mexiko-Stadt ist eine sehr große Stadt und eine sehr alte Stadt und eine sehr vielfältige Stadt und deshalb auch eine an Kultur sehr reiche Stadt. Und ich meine jetzt nicht nur den entgrenzten Kulturbegriff der sogenannten Kulturwissenschaft, sondern das, was herkömmlich darunter verstanden wird. Dennoch möchte ich mir nicht die Beschreibung eines ehemaligen, allgemein als durchgeknallt anerkannten Lateinlehrers (ich hatte drei, und sie waren alle in unterschiedlichen Ausdrucksformen perpetui deliri) zu eigen machen. Der argumentierte etymologisch, dass »cultus« ein Partizip von »colere« wäre. Das wäre Lateinisch für beackern, und daher definierte er: »Kultur ist, was den Geist beackert.« Er selbst fand sich sehr kultiviert, war aber vor allem ein Coleriker. OK, stopp, das unterbietet jetzt sogar ihn, und als Pädagoge würde er sofort gänzlich ironiefrei etymologisch wie orthographisch korrigierend eingreifen und meinen kläglichst unbeackerten Geist bloßst...