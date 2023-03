Der Weltkrieg, den wir voraussahen

Der Krieg ist die Fortsetzung der (»friedlichen«) Politik mit anderen Mitteln; das gilt nach dem nachgerade totgehetzten Wort von der Staatenpolitik. Hat es nicht auch – analog – Geltung für die Politik der Parteien? Für die der herrschenden Klassen ist das ohne weiteres klar; sie verfolgen im Krieg mit anderen Mitteln ihre Ziele konsequent weiter. Kann aber die Politik des Proletariats im Kriege einfach aufhören oder außer jedem organischen Zusammenhang stehen mit seiner Politik in Friedenszeit? Kann sie eine davon wesensverschied’ne sein? Keineswegs. Auch hier ist Kontinuität geboten, sonst verliert die proletarische Politik im Frieden ihre innere Notwendigkeit, ihren Sinn, ihre Kraft. Das trifft zu auf den Klassenkampf im allgemeinen; vor allem auf die Stellung des Proletariats zum Kriege. Die Politik der Sozialdemokratie in bezug auf den Krieg muss während des Krieges die konsequente Fortsetzung sein der Politik, die sie in der Friedenszeit gegenüber ...