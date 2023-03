Hinter geschlossenen Türen

Am 12. März 1938, es sind die letzten Tage des gegen Bucharin und andere geführten dritten Moskauer Prozesses, erscheint in der von der Komintern für die 1,4 Millionen in der Sowjetunion lebenden Deutschen herausgegebenen Deutschen ­Zentral-Zeitung (DZZ) eine Resolution, die im Namen der Deutschen Sektion des Sowjetischen Schriftstellerverbands verfasst ist. Unter der Überschrift »Keine Gnade den gaunerhaften Verbrechern!« fordert man für die Angeklagten des »rechtstrotzkistischen Zentrums«: »Sie müssen vernichtet werden!« Unterzeichnet ist die Resolution von Fritz Erpenbeck, Johannes R. Becher und Alexander Barta, dem kürzlich erst abgesetzten Sektionsvorsitzenden. Zwei Tage später wird Barta selbst verhaftet. Unter dem Vorwurf der Zugehörigkeit zu einer konterrevolutionären terroristischen Organisation und der Spionage wird er zum Tode verurteilt und am 3. Juni in der südlich von Moskau gelegenen NKWD-Hinrichtungsstätte Butowo erschossen.

