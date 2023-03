Gegründet 1947 Sa. / So., 4. / 5. März 2023, Nr. 54

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die Wissmänner sind unter uns Es geht immer um die Gegenwart: Ein Band über die Wirkungsgeschichte eines Hamburger Kolonialdenkmals Fabian Lehmann Denkmäler aus der Zeit um 1900 sollten nie Wissen über Geschichte vermitteln. Ihre Aufgabe bestand vielmehr im Leugnen eines Großteils der tatsächlichen historischen Ereignisse. Sie sollen klarstellen, was erinnerungswürdig ist und was vergessen werden kann. Das schrieb der Historiker Joachim Zeller schon vor 20 Jahren über Denkmäler und bezog sich dabei insbesondere auf solche, die Akteuren der deutschen Kolonialzeit huldigen. Gemeinsam mit der Historikerin Flower Manase und der Künstlerin Hannimari Jokinen hat er nun ein Buch herausgegeben, dass sich einem einzelnen Kolonialdenkmal widmet: der Hamburger Wissmann-Statue. 1909 im tansanischen Daressalam erstmals errichtet, wurde die Bronzestatue zu Ehren des Gouverneurs der Kolonie »Deutsch-Ostafrika« zehn Jahre später schon wieder abmontiert. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs hatte das Kaiserreich alle Ansprüche auf seine Kolonien abgetreten, damit war auch das Bild des strammen preußischen Offiziers un...

