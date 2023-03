Der lizenzierte Goldraub in Afrika

Die Welt giert nach Gold. Das Edelmetall bietet eine gewisse Sicherheit und gilt als eine Art Fluchtwährung in Zeiten multipler Krisen. Je rabiater der US-geführte Westen bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland, China, Iran und andere Staaten seine Währungs- und Finanzinfrastruktur als Waffe einsetzt, desto entschlossener werden Anstrengungen unternommen, sich von der Dollardominanz zu emanzipieren. Gold dient derweil auch zur Absicherung von Kursschwankungen der eigenen Währung: Wer ausreichend Reserven des Edelmetalls besitzt, ist besser dran. Also verspricht auch die Förderung wieder satte Profite – vor allem, wenn sie »preisgünstig« betrieben werden kann.

269 Projekte »lizenzierten Goldraubs« gibt es derzeit allein in Afrika. In 72 Fällen handelt es sich um direkte Produktion, in 197 um Entwicklung (Aufschließung) oder Wartung bestehender Anlagen. Burkina Faso mit 55 Projekten, Mali mit 46, Côte ­d’Ivoire mit 36 und Guinea mit 26 haben hier d...