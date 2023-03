Gottgleicher des Tages: Kai Gniffke

Der fromme Wunsch nach ein bisschen Demut in der Eigendarstellung großkopferter ARD-Beschäftigter bleibt unerfüllt. Kratzt jemand am konstruierten Selbstbild, können sie ganz schön aggro werden. Wie Louis Klamroth, der in dieser Woche Sahra Wagenknecht im TV für die Binsenweisheit Maß nahm, dass im Krieg von jeder Seite Kriegsverbrechen begangen werden. »Frau Wagenknecht, jetzt haben wir ein Problem«, so der Nachwuchsmoderator, dessen Vorstellung vom Ukraine-Krieg darin besteht, dass Kiewer Ritter auf strahlend weißen Schimmeln Burgfräuleins vor der russischen Bestie beschützen. Seine E...