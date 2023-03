Rechter Triumph im Nordosten

Indiens Rechte triumphiert erneut, während die Enttäuschung im linken und liberalen Lager groß ist: Die Hindu-Nationalisten der Bharatiya Janata Party (BJP) von Premier Narendra Modi sind im Bündnis mit Regionalparteien die klaren Gewinner der im Februar abgehaltenen Regionalwahlen in drei Unionsstaaten des Nordostens. Auch aufgrund schwieriger Bündnisbedingungen schnitten der Indian National Congress (INC) sowie die Linksfront in ihren früheren Hochburgen schlecht ab. Ein starkes nationales Oppositionsbündnis der demokratischen Kräfte, um der BJP-Allianz bei den nationalen Wahlen im nächsten Jahr Paroli bieten zu können, scheint weit in die Ferne gerückt.

Meghalaya, Tripura und Nagaland sind zwar kleine Unionsstaaten, die dortigen Wahlen haben aber große Symbolkraft, unterscheidet sich der gesamte Nordosten doch stark vom Rest Indiens. Der sonst bestimmende Hinduismus ist dort nicht in der Mehrheit, die vielen regionalen Volksgruppen, darunter diverse in...