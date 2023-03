Afrikaner als Kanonenfutter

Bei einem Sprengstoffanschlag in Mali sind Ende Februar drei UN-Blauhelmsoldaten aus dem Senegal getötet worden, fünf weitere Senegalesen wurden schwer verletzt. Ihr Versorgungskonvoi war auf dem Weg in die UN-Basis Sévaré im Zentrum des von Krieg und Terror heimgesuchten Landes, als neben der Straße die Sprengfalle explodierte.

Generalsekretär António Guterres sprach sein »tief empfundenes Beileid« aus. Beim Lesen der Nachrichten über all die verschiedenen »Peacekeeping Operations« der UNO sticht eine Sache ins Auge: die Herkunft der getöteten Soldaten. Denn in aller Regel stammen sie aus Afrika. Anfang Februar ein getöteter Südafrikaner in der Demokratischen Republik (DR) Kongo, sieben tote Ägypter in Mali im vergangenen Jahr. Im laut Guterres »schlimmsten Angriff« auf UN-Truppen in der jüngeren Geschichte wurden im Dezember 2017 im Kongo 15 Soldaten aus Tansania getötet und 53 weitere verletzt. Ende letzten Jahres starb im Libanon ein irischer UN-Solda...