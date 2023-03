Abfindung gesichert, Zukunft weiter offen

Der unbefristete Streik war kurz. Montag morgen legten die Beschäftigten von GKN Driveline in Zwickau-Mosel die Arbeit nieder. Am Mittwoch unterbrachen sie den Ausstand, weil IG Metall und Geschäftsführung sich geeinigt hatten. An den darauffolgenden beiden Tagen stimmte die Belegschaft dem Ergebnis zu. Damit war der Erzwingungsstreik – am Freitag – beendet. Das Werk steht zwar immer noch vor dem Aus. Aber die Belegschaft bekommt für diesen Fall nun eine Entschädigung.

Der Sozialtarifvertrag, den die Gewerkschaft mit dem Management in Offenbach ausgehandelt hat, sieht unter anderem im Falle einer Kündigung eine Abfindung von mindestens anderthalb Monatsgehältern (brutto) je Betriebszugehörigkeit vor. Die Mindest...