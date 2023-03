Klerikaler Ruf nach Hilfe

Was längst offensichtlich war, ist jetzt auch ins Bewusstsein der katholischen Bischöfe gesickert: Ohne staatliche Mitwirkung wird das nichts mit der Aufarbeitung der von Priestern und Klerikern in den vergangenen Jahrzehnten vor allem an Kindern begangenen sexualisierten Gewalt. Ein Expertenrat soll es nun richten, wie die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) bei ihrer bis Donnerstag andauernden Frühjahrsvollversammlung in Dresden beschlossen hat.

Zehn Experten aus den Bereichen Recht, Medizin, Psychologie, Soziologie und Kriminalistik sollen das Gremium bilden, das am 1. Januar 2024 seine Arbeit aufnehmen soll. Bestimmen, wer dann zusammentritt, soll wiederum eine Kommission, der kein kirchlicher Vertreter angehört. Im Verbund mit dem bereits existierenden Betroffenenbeirat und einer bischöflichen Fachgruppe soll so die Aufarbeitung forc...