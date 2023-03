Der Nachfolger

Es waren Bilder, die bei den Venezolanern unvergessen sind. Am 8. Dezember 2012 erschien ihr Präsident Hugo Chávez auf den Fernsehschirmen, neben ihm saß Vizepräsident Nicolás Maduro. Der wenige Wochen zuvor wiedergewählte Staatschef teilte der Bevölkerung mit, dass er sich erneut in Kuba einer Krebsbehandlung unterziehen müsse. Und er deutete an, dass die Lage ernst sei: Sollte er das höchste Amt nicht mehr antreten können, rufe er die Venezolaner auf, Maduro zum neuen Präsidenten wählen.

Chávez starb am 5. März 2013, und wie es die venezolanische Verfassung verlangt, fanden wenige Wochen später Neuwahlen statt. Für die Opposition trat wie im Oktober 2012 erneut Henrique Capriles an, während Maduro wie angekündigt als Kandidat der bolivarischen Bewegung ins Rennen ging. ...