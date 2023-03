18.384,54 Euro pro Monat

Ihr Verhalten sei »schamlos und hemmungslos«, echauffierte sich CDU-Generalsekretär Mario Czaja am vergangenen Wochenende in Bild am Sonntag. Grund für seine Verärgerung war die Nachricht, dass die Exintendantin des Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), Patricia Schlesinger, ihren ehemaligen »Arbeitgeber« auf die Zahlung einer Betriebsrente in Höhe von monatlich 18.384,54 Euro verklagt hat. Czaja verwies darauf, dass die im Juli wegen gravierender Verfehlungen wie Vetternwirtschaft und Verschwendung fristlos entlassene Schlesinger den Sender in eine »beispiellose Krise« gestürzt habe.

Eine Sprecherin des Landgerichts Berlin bestätigte dpa am Donnerstag vergangener Woche, dass ein Verfahren eingeleitet worden sei. Einen Termin für die Verhandlung gebe es noch nicht. Auch Schlesingers Anwalt, Ralf Höcker, bestätigte die Klage und erklärte: »Selbst wenn die konstruierten Vorwürfe gegen die Mandantin irgendeine Berechtigung hätten, wäre es doch völlig üb...