Ausweitung des Tik-Tok-Verbots

Das geopolitische Kräftemessen spitzt sich auch im digitalen Raum zu, einheimische Digitalkonzerne gewinnen für Mächte wie die USA und China an Bedeutung – nicht nur, aber insbesondere für die Informationsbeschaffung. Anfang der Woche erteilte das Weiße Haus die Anordnung, die Social-Media-App Tik Tok des chinesischen Bytedance-Konzerns von allen mobilen Endgeräten der US-Behörden zu löschen. Dem Absaugen sensibler Daten durch den Systemkonkurrenten soll auf diese Weise vorgebeugt werden. Schließlich hat nicht nur Washington seine privatwirtschaftlich organisierten Techgiganten im Griff.

Das Verbot muss in allen Dienststellen innerhalb von 30 Tagen umgesetzt werden, geht aus einem vierseitigen Memorandum mit der Betreffzeile »›No Tik Tok on Government Devices‹ Implementation Guidance« hervor. Es gelte auch für die IT-Systeme von Vertragspartnern der Ämter, führte die Direktorin des »Office of Management and Budget« des US-Präsidenten, Shalanda Young, aus....