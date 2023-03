Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wünschelrute des Tages: FAZ-Wirtschaftsteil Alexander Reich Was die Welt im Innersten zusammenhält, entnimmt das deutsche Bürgertum der FAZ, und dort nicht dem kulturbolschewistischen Feuilleton, sondern dem Wirtschaftsteil. Leuchtendes Beispiel in der Mittwochausgabe war ein Bericht des »Korrespondenten für Südasien/Pazifik«, Christoph Hein. Ortsmarke war »Singapur«, Gegenstand eine Warnung der Münchner Al­lianz-Versicherung vor »steigenden Kosten sozialer Unruhen«. »Die Analysten schlagen einen weiten Bogen«, wusste Hein, der als passionierter Segler über BASF und Welt zur FAZ gefunden hat, im Stile eines Börsengurus zu beric...

Artikel-Länge: 1816 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen