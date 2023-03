Den Gegner »abnutzen«

Man muss die digitale Landkarte ziemlich weit aufziehen, um die Lage an der Front in Bachmut aufgrund der Meldungen beider Kriegsparteien nachvollziehen zu können. Es geht um Dörfer, teilweise einzelne Siedlungen, die nicht einmal mit Namen auf der Karte verzeichnet sind. Aus den Mitteilungen von beiden Seiten der Front kristallisiert sich inzwischen heraus, dass russische Truppen die vor dem Krieg 70.000 Einwohner zählende Stadt von drei Seiten umzingelt haben: Norden, Osten und Süden. Entsprechend sind zwei der drei Straßen, über die von Westen Nachschub nach Bachmut geschafft werden kann, inzwischen unter russischer Kontrolle; die dritte, direkt in die etwa zehn Kilometer westlich gelegene Ortschaft Tschassiw Jar, ist umkämpft. Russische Truppen stehen noch zwei bis drei Kilometer von ihr entfernt und können sie demnach unter Artilleriebeschuss nehmen. Der sich auf Frontbesuch in Bachmut aufhaltende Bild-Redakteur Julian Röpcke twitterte am Wochenende,...