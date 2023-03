Ein Plan soll es richten

Eine Unterschrift wird es vorerst nicht geben. Das bekräftigte am Dienstag abend der serbische Präsident Aleksandar Vucic im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender RTS. Er bezieht sich damit auf den am Montag in Brüssel vereinbarten Rahmen über eine Annäherung von Belgrad und Pristina. Denn in dem elf Punkte umfassenden, von der EU veröffentlichten Papier heißt es im vierten Artikel: »Serbien wird keine Einwände gegen die Mitgliedschaft des Kosovo in einer internationalen Organisation erheben.« Das beträfe auch die angestrebte Aufnahme der serbischen Provinz in die Vereinten Nationen, was de facto bedeuten würde, dass Belgrad die durch den Westen herbeigebombte Sezession des Kosovo akzeptieren würde.

Auch Albin Kurti, der in Pristina als Premierminister herrscht, dürfte mit einem Punkt Probleme haben. Im siebten Artikel wird explizit die »Selbstverwaltung der serbischen Gemeinden im Kosovo« genannt. Ein Vorhaben, das der albanische Chauvinist mit allen Mitt...