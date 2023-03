Amazon macht dicht

Der angekündigte weltweite Arbeitsplatzabbau beim Onlinehandelsriesen Amazon konkretisiert sich. So soll demnächst das Logistikzentrum im brandenburgischen Brieselang geschlossen werden. Am Dienstag abend berichtete das Recherchezentrum Correctiv über die für dieses Jahr geplante Schließung und berief sich dabei auf mehrere Beschäftigte aus dem Amazon-Logistikzentrum Brieselang. Anschließend bestätigte auch die Pressestelle des Unternehmens das Vorhaben. Mit dem örtlichen Betriebsrat seien bereits Gespräche über die Folgen der Schließung aufgenommen worden, hieß es.

»Die von Amazon angekündigte Schließung des Verteilzentrums in Brieselang ist eine sehr schlechte Nachricht für die rund 600 Beschäftigten an diesem Standort«, erklärte Conny Weißbach, Verdi-Fachbereichsleiterin, in einer Mitteilung vom Mittwoch. »Wir erwarten, dass das Unternehmen in Verhandlungen mit dem Betriebsrat offenlegt, ob ein weiterer Rückzug aus der Region geplant ist, oder ob Amazo...