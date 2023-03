UNO als Vermittlerin im Jemen

Am 22. Februar beförderte die britische Investigativplattform Declassified UK Pikantes zutage: Demnach soll der UN-Sonderbeauftragte für den Jemen von 2018 bis 2021, Martin Griffiths, enge Kontakte zum Vizepräsidenten eines privaten Energieunternehmens unterhalten, das Ölgeschäfte in beträchtlichem Wert mit den Golfmonarchien und Protagonisten des Jemen-Kriegs, Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate (VAE), abgewickelt hat. Die Aufdeckungen lassen erhebliche Zweifel an der Neutralität von Griffiths aufkommen, der nach seiner Zeit als UN-Sonderbeauftragter für den Jemen – als dritter Brite in Folge – zum UN-Nothilfekoordinator ernannt wurde.

Griffiths ist ein Berufsdiplomat und Rechtsanwalt, der zudem Orientalistik studiert hat. Er war unter anderem bei »Save the Children«, als Direktor für humanitäre Angelegenheiten beim Büro der Vereinten Nationen in Genf und bei UNICEF beschäftigt. Für das Kinderhilfswerk UNICEF arbeitete Griffiths 1981 bis 1983 ...